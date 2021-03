صحيفة “مينغباو” الصادرة في هونغ كونغ الصينية ذكرت أن القضاء المحلي حكم بالسجن 40 شهرا على كل من الرجال الثلاثة الذين كانوا قد نفذوا عملية سطوا تسلحوا خلالها بالسكاكين وانتهت بسرقة حوالى 600 لفة من أوراق المراحيض .

وأقرّ منفذو عملية السطو باستخدام سكين لتهديد سائق عامل في مجال التوصيل أمام سوبرماركت كبير في حي مونغكوك الشعبي. وقد استولوا على 50 رزمة من لفائف أوراق المراحيض بقيمة سوقية قُدّرت بـ1700 دولار محلي (219 دولارا أمريكيا)، قبل أن توقفهم الشرطة. وذكرت صحيفة “مينغباو” أن الرجال الثلاثة أقرّوا بارتكابهم العملية واعتذروا من السائق وأعادوا المسروقات.

غير أن القاضي اعتبر أن هذه الجريمة حصلت مع سبق الإصرار والترصد ويتعين تالياً معاقبة منفذيها بالسجن، بحسب الصحيفة.

وفي سياق متصل، في فبراير 2020، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في هونغ كونغ، زاد الإقبال بصورة كبيرة على أوراق المراحيض ما أدى إلى نفادها في متاجر كثيرة بسبب خشية السكان من انقطاع المنتج خلال الأزمة الصحية. وقد تدافع أناس كثر إلى المتاجر لتخزين المنتجات الأساسية والمواد الغذائية الضرورية.

وفي ظل عجز محال السوبرماركت عن تجديد مخزوناتها بالسرعة الكافية، تشكلت طوابير انتظار طويلة أمام المتاجر حتى قبل موعد فتح أبوابها. وسرعان ما كانت تنفد بعيد وضعها على الرفوف. وكان السكان يتباهون بنشر صور مخزونات أوراق المراحيض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وفقا لوكالة DW.

سرقة أغلى مرحاض في العالم مصنوع من الذهب.. وأنت إذا وجدته ماذا ستفعل به؟ pic.twitter.com/EaF9XaPD7C — DW عربية (@dw_arabic) September 16, 2019

The post السجن 3 سنوات لـ3 رجال سطوا على أوراق مراحيض.. يحدث في هونغ كونغ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا