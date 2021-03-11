منوعات

بريطانية تخسر جائزة بـ250 مليون يورو.. لسبب غريب

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسرت البريطانية، راشيل كيندي، البالغة من العمر 19 عامًا، جائزة كبرى بقيمة 250 مليون يورو؛ لعدم تحقّقها من شراء التذكرة.

وتطابقت الأرقام السبعة في جائزة اليانصيب Euromilions مع الأرقام الموجودة مع راشيل وهي 11، 6، 33، 29، 22،12، 6 لكنّ عدم شراء الفتاة للتذكرة؛ أفقدها حقّها في المُطالبة بالجائزة.

وقالت الشابة إنّها تلقت إشعارًا من اليانصيب، وعندما اتصلت بهم قالوا لها إنّها ربحت لكنّهم لن يحسبوا فوزها؛ لأنّها لم تدفع ثمنها، لأنّه حسابها كان متصلاً بخدمة الدفع التلقائي، ولم يتم الدفع كما أنّها لم تملك المال الكافي في حسابها لشراء التذكرة في ذلك اليوم، ولم تتحقّق الشابة من حسابها للتأكد من شراء التذكرة أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك