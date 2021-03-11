بريطانية تخسر جائزة بـ250 مليون يورو.. لسبب غريب

خسرت البريطانية، راشيل كيندي، البالغة من العمر 19 عامًا، جائزة كبرى بقيمة 250 مليون يورو؛ لعدم تحقّقها من شراء التذكرة.

وتطابقت الأرقام السبعة في جائزة اليانصيب Euromilions مع الأرقام الموجودة مع راشيل وهي 11، 6، 33، 29، 22،12، 6 لكنّ عدم شراء الفتاة للتذكرة؛ أفقدها حقّها في المُطالبة بالجائزة.

وقالت الشابة إنّها تلقت إشعارًا من اليانصيب، وعندما اتصلت بهم قالوا لها إنّها ربحت لكنّهم لن يحسبوا فوزها؛ لأنّها لم تدفع ثمنها، لأنّه حسابها كان متصلاً بخدمة الدفع التلقائي، ولم يتم الدفع كما أنّها لم تملك المال الكافي في حسابها لشراء التذكرة في ذلك اليوم، ولم تتحقّق الشابة من حسابها للتأكد من شراء التذكرة أم لا.

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