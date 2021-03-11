عاجل – الكشف عن هاتف Oppo Find X3 Pro مع شاشة ممتازة، كاميرات رائدة وتصميم جديد كليًا

كشفت أوبو منذ قليل عن هاتفها الرائد المنتظر Oppo Find X3 Pro وكما هي التوقعات، الهاتف يأتي مع مواصفات رائدة من جميع النواحي إلى جانب شاشة فائقة الجودة، كاميرات مميزة وتصميم جديد كليًا، وأمر التصميم يختلف حسب ذوق كل مستخدم، لكنه لازل مبتكرًا نوعًا ما، وفي هذا المقال نشارككم مواصفات ومميزات الهاتف بشكل مفصّل.

مواصفات ومميزات هاتف Oppo Find X3 Pro

يأتي الهاتف الجديد مع شاشة بقياس 6.7 بوصة، وهي التي تأتي مع بانيل م ننوع LTPO AMOLED بدقة تصل إلى QHD+ وهي دقة ممتازة بطبيعة الحال، وبانيل LTPO نفسها ممتازة، هذا في حين أن الشاشة تقدّم تردد يصل إلى 120 هيرتز، والمميز هنا هي خاصية التردد التكيفي، والتي ستسمح للهاتف بالانتقال من 5 هيرتز وصولًا إلى 120 هيرتز حسب نوعية الاستخدام، هذا مع وجود تردد لمس 240 هيرتز.

الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رباعية، أول وثاني كاميرا يأتيان مع مستشعر Sony IMX766 الرائد بدقة 50 ميجابيكسل وحجم مستشعر ضخم، المستشعر الأول هو المستشعر الرئيسي، والثاني هو المستشعر الواسع، هذا في ظل وجود تقنيات التثبيت البصري، الإلكتروني والتركيز التلقائي بالطبع.

الكاميرا الثالثة هي كاميرا للتقريب تيليفوتو بدقة 13 ميجابيكسل تقرّب حتى 5 أضعاف مختلطين، مع وجود تقريب بصري حتى ضعفين، أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو بدقة 3 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية في الهاتف تأتي بدقة 32 ميجابيسكل على شكل ثقب في شاشة الهاتف.

الهاتف يأتي بالطبع مع معالج سنابدراجون 888 الرائد، مع 265 جيجابايت من ذاكرة التخزين UFS 3.1 الرائدة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائية RAM بسعة 12 جيجابايت من النوع الرائد LPDDR5، هذا في ظل وجود بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير، مع مقاومة المياه والغبار، مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وجسم من الزجاج.

يأتي الهاتف مع دعم الشحن السلكي السريع AirVOOC بقدرة 30 واتّ من خلال ستاند خاص، أما الشحن السلكي فهو بقدرة 65 واتّ من نوع SuperVOOC 2.0 الرائد، مع شحن الهاتف من 0% إلى 100% في خلال نصف ساعة فقط.

سعر وموعد توفّر هاتف Oppo Find X3 Pro

الهاتف قادم بسعر في حدود 1150 يورو أوروبي، وهو ما يكافئ حوالي 5150 ريال سعودي أو 21500 جنيه مصري، وكالعادة فالسعر مرتفع نسبيًا من طرف أوبو! سيتوفّر الهاتف خلال شهر مارس الجاري وتحديدًا يوم 30 مارس، هذا بينما سيأتي مع اللون الأسود اللامع أو الأزرق المطفي: