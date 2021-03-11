سماعات ابل AirPods 3 تظهر في صور مسربة جديدة مرة أخرى!

يبدو أن ابل سوف تكشف عن الجيل الثالث الجديد من سماعات AirPods خلال وقت قريب. خلال الآونة الأخيرة، هناك تسريبات متزايدة حول سماعات ابل AirPods 3 آخرها صور جديدة مسربة.

الصور تظهر سماعات AirPods 3 المزعومة وهي ذات جذع أصغر مقارنة بالإصدار الحالي والسابق من السماعات.

جسم السماعة نفسه يبدو أكبر كما أنه لا توجد سدادات أذن مختلفة الحجم مثل التي نراها مرفقة مع سماعات AirPods Pro.

هذا هو أول تغيير تشهده سماعات AirPods على مستوى التصميم منذ إطلاقها لأول مرة أواخر عام 2016.

التصميم الجديد يبدو أقرب لتصميم سماعات AirPods Pro لكن على مستوى المزايا، سوف تظل مزايا مثل إزالة الضوضاء النشط مقتصرة فقط على إصدار Pro من السماعات.

رغم ذلك، قد تستعير ابل مزايا موجودة بالفعل مثل تقنية تخفيف الضغط على الأذن، هذه التقنية سوف تعادل الضغط حول الأذن لمنع عدم الارتياح الناجم عن استخدام السماعات لفترة طويلة.

ابل أيضاً من المتوقع ابل سوف تضمن شريحة H2 من أجل تحسين الاتصال مع الأجهزة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتقليل وقت التأخير وهي مشكلة شائعة في السماعات اللاسلكية وخصوصاً عند تشغيل الألعاب. كذلك يتوقع تحسينات على عمر البطارية وسرعة الشحن.

من المتوقع أن تعقد ابل مؤتمراً نهاية شهر مارس الجاري للكشف عن منتجات جديدة من بينها الإضدار الجديد من سماعات AirPods بجانب أجهزة ايباد جديدة وجهاز تتبع المقتنيات AirTags.