نانسي عجرم تستعد لطرح ألبوم من 10 أغنيات

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي ستطرحه خلال الفترة القادمة.

وأوضحت النجمة اللبنانية في مقابلة مع برنامج Thelnsider بالعربي إنّ الألبوم الجديد سيحتوي على 10 أغنيات فقط، وأنّها اختارت قسماً منها.

وعزت نانسي عجرم تأخر طرح ألبومها الجديد والذي لم تستقر على اسمه النهائي بعد بانتشار فيروس كورونا، الذي شلّ الحركة في كافة أنحاء العالم، ولم يسمح لفريقها بالعمل بالشكل المطلوب، وتمنت أن يزول خطره خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية تستعد لإطلاق أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم ستحمل اسم “أمي”، ستهديها للأمهات في كافة أنحاء العالم.

وأغنية أمي من كلمات إميل فهد وألحان يحيى الحسن وتوزيع باسم رزق.

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