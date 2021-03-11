أسماء المنور تكشف عن جديدها بمناسبة “يوم المرأة”

كشفت الفنانة المغربية، أسماء المنور، عن أغنيتها الجديدة، بعنوان “يديرها الحب”، والتي ستُطلقها خلال الفترة القادمة.

وقالت الفنانة المغربية إنّها اختارت يوم المرأة للإعلان عن الأغنية، التي ستُمثّل في فيديو الكليب الخاص بها، دور مصممة أزياء.

وأشارت النجمة المغربية، في التدوينة التي نشرتها على “إنستغرام”، إلى أنّها اختارت الإعلان عن الكليب في يوم المرأة، وحرصت على أن تُجسّد هذا الدور لتُعبّر عن تشبثها بالتراث المغربي.

وأكدّت أن اختيارها جاء كنوعٍ من التكريم والاعتراف بدور المرأة المغربية في الحفاظ على هويتها.

وختمت النجمة المغربية التدوينة بتهنئة بعبارة: كل عام والمصممة والحرفية المغربية بألف خير.

يُذكر أنّ النجمة المغربية لم تكشف اسم مُؤلف ومُلحّن الأغنية الجديدة، التي ستصدر عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

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