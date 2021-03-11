حذاء تشرتشل يُباع بمزاد علني بمبلغ ضخم

شهد دار مزادات بيلمانس بيع حذاء مخملي أزرق يعود لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، مقابل 55 ألف دولار أمريكي.

وأوضح المسؤولون في دار المزادات أنّ الحذاء يحمل في مقدمته الأحرف WSC، والتي تمثل الأحرف الأولى من اسم رئيس وزراء بريطانيا الشهير، وبأنّ تشرشل ارتداه خلال فترته الثانية كرئيس للوزراء في الفترة ما بين عام 1951 و1955.

من جانبه ذكر البائع في المزاد العلني جوليان دينين أنّ تشرشل مازال يحظى بمكانة كبيرة في العالم، رغم مرور سنوات طويلة على وفاته.

الجدير بالذكر أنّ المزاد شهد بيع كوب خاص لشراب البراندي، والذي يحمل أحرفا من اسم تشرشل، مقابل 18000 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية