جديد Adobe إصدار خاص من تطبيق Photoshop لأجهزة الماك

كشفت شركة Adobe عن إصدار خاص من تطبيق Photoshop، يدعم أجهزة ماك الجديدة التي أطلقتها شركة آبل الأمريكية في الأسواق.

وذكرت Adobe أنّ التطبيق سيكون في أجهزة Mac M1 أسرع بـ1.5 مرة مقارنة بأجهزة إنتل.

وأضافت الشركة الأمريكية أنّها بدأت بإجراء الاختبارات والمعاينة التجريبية على تطبيق Photoshop المخصص لأجهزة Mac M1.

من جهة أخرى أفاد متحدث من الشركة الأمريكية بأن Adobe ستستمر في التعامل مع أبل، لتحقيق أكبر استفادة من كفاءة وسرعة المعالجات الجديدة في أجهزة Mac M1.

يذكر أنّ تطبيق Photoshop يُعد واحداً من أهم التطبيقات الموجودة في العالم، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مجال التصميم.

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