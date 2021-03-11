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أمريكي يستعيد هدية والداته بعد مرور 29 عاماً على فقدانه

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الأمريكي غوردن لي شميث من استعادة خاتم فقده قبل 29 عاماً، وذلك بفضل الإنترنت.

حيث عثرريكسمورمان من مقاطعة بريكنريدج في العام 1992على خاتم تخرج خاص بمدرسة بوليت الثانوية المركزية، لعام 1987 على جانب الطريق.

وحاول ريكس العثور على مالك الخاتم، حيث تواصل مع المدرسة من أجل الحصول على رقم هاتفه دون جدوى، ليحتفظ به معه طوال تلك السنوات قبل أن يقرر أخيراً البحث عن صاحبه عن طريق الإنترنت.

حيث نشر على الإنترنت صورةً للخاتم واسم صاحبه، وساهمت هذه العلمية في إعادة الخاتم لغوردن لي سميث.

من جانبه أوضح صاحب الخاتم أنّه سعيد لاستعادة الخاتم الذي أهدته له والدته بمناسبة تخرجه، وقال إنّه أخفى ضياعه عن جميع أفراد الأسرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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