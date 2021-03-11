مشروبات الطاقة تُشكل خطرا على الأطفال والمراهقين

أكد مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورج الألمانية، خطورة مشروبات الطاقة على صحة الأطفال والمراهقين.

وأوضح المركز الألماني أنّ تناول مشروبات الطاقة يؤدي لإصابة الأطفال والمراهقين باضطرابات في النوم، العصبية، الصداع، تراجع القدرة على التركيز، البدانة.

وبرر المركز الأمر باحتواء هذه المشروبات على نسبة عالية من الكافيين والسكر الضار بالصحة بشكل كبير، خاصةً في حال الإدمان عليها والإفراط في تناولها.

وحدد المركز الألماني كمية الكافيين المسموحة للطفل بشكل يومي بـ3 مليغرامات لكل كيلو من وزن الجسم، فإذا كان وزن الطفل 30 كيلو غراما فلا يجب أن تتجاوز كمية الكافيين التي يتناولها يومياً الـ90 مليغرام.

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