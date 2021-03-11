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هواوي تطلق هاتف جديد بمواصفات رائعة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Mate 40E 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 990E ومعدل تحديث 90HZ، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED منحنية مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض Full Hd، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط عبر منفذ USB-C، وتقنية الشحن اللاسلكية بقوة 40 واط، وبمقاومته الماء والغبار وفق معيار IP53، وتقنية NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 705 دولارات أمريكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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