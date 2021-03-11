شركة Insta 360 تُطلق كاميرا ذكية بمواصفات مميزة

رفعت شركة Insta 360 النقاب عن كاميرا ذكية صغيرة، تنافس من خلالها كاميرات GP PRO أطلقت عليها GO2.

وجاءت الكاميرا الجديدة بحجم صغير ووزن خفيف، وبهيكل مقاوم للماء والغبار، مما يجعلها أداة مثالية لتوثيق الفيديوهات والصور داخل المنزل وخارج المنزل، وأثناء ممارسة الرياضة وتحت الماء.

وزودت Insta 360 كاميراتها الجديدة بمشبك مغناطيسي يساعد على تثبيتها على حزام فوق الرأس أو على الملابس أو حتى الدراجة، وقاعدة صغيرة ثلاثية الأرجل في علبة الحماية الخاصة بها تساعد على وضع أي سطح لتوثيق الفيديوهات.

وأضافت Insta 360 لعلبة الحماية الصغيرة أزارا للتحكم بـGO2 عن بُعد، وأكدت الشركة إمكانية الاعتماد على الكاميرا الجديدة لتوثيق الفيديوهات بدقة 1440*2560 بيكسل، بالإضافة لاحتواء عدساتها على تقنيات التثبيت التلقائي للصور أثناء الحركة.

وتتميز الكاميرا الجديدة بعملها بشكل متوافق مع تقنيات التصوير الفائق العرض، وتقنيات Action View و Timelpase، وHDR وتقنية التصوير البطيء.

يذكر أنّ Insta 360 لم تكشف عن موعد طرح الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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