وفاة مخترع شريط الكاسيت

ودّع العالم مخترع شريط الكاسيت الهولندي لو أونتز، والذي توفي عن عمر يناهز 94 عاماً.

وقالت مصادر هولندية إنّ “لو أونتز” توفي في منزله في منطقة دوزيل بشكل طبيعي، وبعد معاناة من أمراض الشيخوخة.

وكان المخترع الهولندي قد ابتكر شريط الكاسيت في العام 1963، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في طريقة استماع الناس للموسيقى المسجلة، حيث أصبح بإمكانهم الاستماع للموسيقى في أي مكان دون أن يكون بحاجة للبقاء بمكان واحد.

وكان المخترع الهولندي الذي أمنّ حقوق ملكيته باتفاق مع شركتي فيليبس وسوني لتأمين حقوق الملكية، قد توقع في ثمانينات القرن الماضي حدوث تراجع مبيعات آلات تسجيل الموسيقى القديمة وأشرطة الكاسيت، بسبب التقنيات الحديثة.

يذكر أنّ التقارير تشير لبيع أكثر من 100 مليار شريط كاسيت منذ اختراعه في العام 1963.

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