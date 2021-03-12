تسريب حديث لهاتف هواوي P50 برو 5G يكشف عن كاميرا خلفية ضخمة

الحظر الأمريكي مازال مستمرًا على هواوي، وهو الأمر الذي أصبح طبيعيًا الآن، لكن على كل حال، الشركة مستمرة في العمل بشكل طبيعي، واليوم ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف هواوي P50 برو 5G الرائد، وهو هاتف هواوي الرائد السنوي من سلسلة P الرائدة جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواوي ميت الغنية عن التعريف، واليوم نشارككم ذاك التسريب الجديد.

تسريب صور ومواصفات هاتف هواوي P50 برو 5G

بدأت صور جديدة في الظهور لهاتف Huawei P50 Pro 5G الرائد، وهي التي ظهرت من طرف المسرّب المعروف Steve Hemmerstoffer عبر منصة Voice المستحدثة، وتكشف لنا التصميمات التي تمت مشاركتها على شكل جديد تمامًا للكاميرا الخلفية والجهة الخارجية، إلى جانب شاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة.

يأتي الهاتف مع حواف نحيفة جدًا ومتماثلة، هذا إلى جانب مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بطبيعة الحال، في حين أن الإطار الخاص بالهاتف سيأتي من المعدن هذه المرة وغالبًا من الألمونيوم وليس من الستانلستيل.

الهاتف سيأتي مع معالج كيرين 9900 الرائد، وقد يواجه الهاتف مشكلة في التوفّر والكمية التي يتم إنتاجها نظرًا لأن الكميات من معالج كيرين 9900 أساسًا محدودة! هذا في حين أن الهاتف قد يكون أول هاتف من الشركة مع نظام هارموني OS مثبت مسبقًا.

عوضًا عن ذلك تظل المعلومات عن الهاتف قليلة جدًا، لكن كافة التقارير قد أشارت إلى أن هواوي وكالعادة ستهتم أشد الاهتمام بأداء الهاتف من حيث الكاميرات والتصوير.