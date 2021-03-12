ماذا تفعل عند سقوط الايفون في الماء ؟ إليك الخطوات الصحيحة!

واحدة من المشاكل الشائعة هي سقوط الايفون في الماء أو انسكاب السوائل عليه، ولأن ذلك عادة ما يكون عرضياً ومفاجئاً فكثير من المستخدمين لا يحسنون التصرف في هذا الموقف بل قد يزيد تصرفهم الوضع سوءً.

هواتف الايفون الداعمة لميزة الماء

بداية فإن هواتف الايفون ابتداءً من إصدارات ايفون 7 / ايفون 7 بلس الصادرة منذ عام 2016 وما تلاها من إصدارات أخرى لاحقة تدعم ميزة مقاومة الماء.

هذا يشمل هواتف الايفون التالية: ايفون 7 / 7 بلس، ايفون 8 / 8 بلس، ايفون X / XR /XS/XS Max، ايفون SE الجيل الثاني، سلسلة ايفون 11 / 12 كافةً.

معايير مقاومة الماء – وكذلك الأتربة – تزداد فعاليتها كلما كانت الإصدارات أرقى وأحدث، وصحيح أن هواتف الايفون السابقة تدعم ميزة مقاومة الماء إلا أن ضمان ابل لا يتضمن إصلاح التلفيات الناجمة عن السوائل ويعتبرها من سوء الاستخدام.

ماذا تفعل في حالة سقوط الايفون في الماء؟

اقفل الايفون

يفضل أولاً إيقاف تشغيل الايفون تماماً، وليس قفل الشاشة فقط بمجرد استخراجه من الماء. إن لم يكن ذلك ممكن انتقل للخطوة التالية.

تجفيف الايفون

هذه هي الأولوية القصوى، أن يتم تجفيف وتنشيف الايفون من الماء وذلك يتم باستخدام قطعة قماش جافة خالية من الوبر. إذا كان الايفون مغطى بغطاء حماية، قم بإزالته.

لتجفيف قطرات الرذاذ العالقة، قم برج الايفون مراراً وتكراراً مع مراعاة أن يكون الايفون متجهاً لأسفل ناحية منفذ الشحن.

طريقة أخرى للتجفيف، تتمثل في وضع الايفون أمام مصدر للهواء الجاف مثل المروحة لعدة ساعات، أو تركه في مكان مفتوح جيد التهوية لمدة يوم مثلاً.

لا يفضل إعادة تشغيل أو شحن الايفون إلا بعد مرور 5 ساعات على الأقل وفقاً لتوصيات ابل.

انسكاب سوائل أخرى غير الماء على الايفون

عند انسكاب سوائل أخرى غير الماء مثل العصائر أو الصودا أو الزيوت، قم بإيقاف تشغيل الهاتف الهاتف وإزالة غطاء الحماية ثم اشطف المنطقة المبللة بمياه الصنبور ثم تابع تجفيف الايفون باتباع الخطوات السابق ذكرها.

هل يساعد الأرز في تجفيف الايفون حالة سقوطه في الماء؟

هناك نصيحة شائعة تقول بأن عليك وضع هاتفك في الأرز إذا سقط في الماء نظراً لقدرة الأرز على امتصاص الماء وبالتالي تجفيف الهاتف سريعاً.

ذلك الأمر ليس صحيحاً، والأرز غير فعال في تجفيف الايفون أو أي هاتف آخر. عوضاً عن ذلك هناك أشياء أكثر فعالية مثل أكياس السيليكا جل الصغيرة وهي ما لها قدرة كبيرة على التجفيف وامتصاص الرطوبة.

في حالة وجود أي ضرر أو تلفيات في الهاتف بعد ذلك، يفضل التوجه إلى أقرب مركز صيانة معتمد من ابل.

في حالة كان صوت السماعات أو المايكروفون مكتوماً، فهذا قد يكون راجع إلى تراكم رذاذ الماء ويفضل الاستمرار في تجفيف الايفون بوضعه مقفولاً في مكان جيد التهوية أو أمام مصدر تيار هواء مثل المروحة لفترة أطول. نفس النصائح والإرشادات السابقة تنطبق على الهواتف الأخرى وأجهزة الايباد.

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