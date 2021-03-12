إطلاق هاتف جالكسي M12 ببطارية 6,000mAh وشاشة 90 هيرتز بسعر $150

أعلنت سامسونج اليوم عن إطلاق هاتف جالكسي M12 المتوسّط في عدد من الأسواق وعلى رأسها السوق الهندي، الهاتف يأتي مع مواصفات جذابة بالنسبة لفئته السعرية وعلى رأسها التردد المرتفع للشاشة، وحسبما نرى يبدو أن سامسونج ستبدأ في اعتماد التردد المرتفع لهواتف من الفئة المتوسطة وكذلك الفئة تحت المتوسطة.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي M12

الهاتف يأتي مع تصميم جديد مع خطوط طولية وجسم مطفي غير لامع وذلك كما بالصور، الهاتف قادم مع مستشعر بصمة مدمج في جانبه، هذا إلى جانب شاشة بقياس 6.5 بوصة وتدعم تردد 90 هيرتز، وهي ميزة جذابة في هذه الفئة السعرية بكل تأكيد، لكن لعل الشاشة يعيبها دقتها المنخفضة HD+ ونوعها LCD.

الشاشة تضم ثقب للكاميرا الأمامية، وهي كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل، في حين أن الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر ISOCELL GM2 الذي تطوره سامسونج بنفسها، أضف إلى ذلك كاميرا واسعة 8 ميجابيكسل وكاميرا عمق 5 ميجابيكسل وأخيرًا كاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل، حيث أن الهاتف يأتي مع كاميرا خلفية رباعية.

يقدّم الهاتف معالج إكسينوس 850 بدقة 8 نانومتر إلى جانب 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، هذا إلى جانب واجهة OneUI 3.1 مباشرةً من العلبة! الهاتف يقدّم بطارية ضخمة بسعة 6,000 ملي أمبير، وهي أيضًا من أهم مميزاته، إلى جانب شحن سريع نسبيًا بقدرة 15 واتّ.

الهاتف قد تم تسعيره في الهند بما يكافئ 150 دولار أمريكي، وسيتوفر قريبًا في الأسواق العربية بطبيعة الحال.. ما رأيك فيه؟ شاركنا في التعليقات..

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