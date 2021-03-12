بلدة إيطالية جديدة تعرض منازلها مقابل يورو واحد

أصبحت بلدة “لورينزانا”، الواقعة قرب مدينة نابولي، جنوب إيطاليا؛ ثالث بلدة إيطالية، خلال أقل من ثلاثة أشهر؛ تعرض منازلها المهجورة للبيع، مقابل يورو واحد.

حيث أعلنت البلدة التي كانت تضمّ دوقات العصور الوسطى، قبل أن تتحوّل إلى ملجأ لثوار القرن الـ 19 عن عرض المنازل المهجورة مقابل يورو، شرط أن يقوم المشتري بإعادة تأهيل المنزل.

وتخلى المسؤولون في البلدة عن عدد كبير من الشروط كشرط الخمسة آلاف يورو؛ من أجل تسهيل عمليات البيع.

وقال عمدة المدينة، ميشيل أنغارو، إنّهم سهّلوا الشروط، وسمحوا بشراء المنازل دون أن يضطر الشخص لدفع ألفي يورو لكاتب العدل، حيث تتولى أمانة مجلس المدينة ذلك مقابل 300 يورو فقط.

وأشار العمدة إلى أنّ مساحة المنازل المعروضة للبيع تتراوح ما بين 40 إلى 150 مترًا مربعًا، وأنّ كل متر فيها يحتاج إلى حوالي 500 يورو؛ كي يتم ترميمه.

يُذكر أنّ العقد الذي سيوقعه الشاري؛ سيفرض عليه البدء بترميم المنزل، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وأن ينتهي من ترميه خلال ثلاث سنوات.

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