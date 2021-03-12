حققت مشاهدات عالية في ساعات.. ناصيف زيتون يطرح “لا تحزني”

طرح النجم السوري، ناصيف زيتون، أغنية “لا تحزني” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 500 ألف مشاهدة، خلال أقل من 18 ساعة، على طرحها في “يوتيوب”.

وترك عُشّاق النجم السوري العديد من التعليقات الإيجابية عن الأغنية الجديدة، والتي تحمل معانٍ رومانسية جميلة.

وتعاون الفنان السوري في هذه الأغنية مع فادي أسعد، الذي كتب كلماتها، وأحمد بركات، الذي لحّنها، في حين تولى عمر صباغ توزيعها.

يُذكر أنّ “زيتون” أطلق ثلاث أغانٍ جديدة أبرزها؛ “يلي بدا ياني”، من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، وأغنية “أنت وأنا”، من كلمات عادل رفول وألحان وسيم بستاني، وأغنية “كذبة ورا كذبة” التي كتبها فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم سلامة.

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