شركة Oppo تُطلق هاتفًا جديدًا مدعوما بالشحن اللاسلكي

كشفت شركة Oppo الصينة، عن هاتفٍ جديدٍ، بمواصفاتٍ مميزة أطلقت عليه Oppo Find X3.

وسيعمل الهاتف الجديد، بمعالج Snapdragon 870، ونظام تشغيل أندرويد.

وزوّدت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6,67 بوصة ودقة عرض 1440× 3216 بيكسل، ومعدل تحديث من 5HZ إلى 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة للسيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و3 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط، والشحن السلكي بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، لم تُفصح عن سعر الهاتف، الذي ستُطلقه في الأسواق العالمية، يوم 19 مارس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية