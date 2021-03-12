شركة Mobvoi تُطلق ساعة ذكية مُنافسة لسامسونغ

رفعت شركة Mobvoi النقاب عن ساعة ذكية جديدة، تُنافس ساعة سامسونغ، أطلقت عليها TicWatch Pro S.

وستعمل الساعة الجديدة، بمعالج Snapdragon 2100، وستأتي بهيكل معدني مُقاوم للصدمات.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة، بشاشة AMOLED تحتوي على تقنيات؛ لترشيد استهلاك الطاقة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة1 غيغا بايت.

وتتميز هذه الساعة باحتوائها على حساسات لقياس معدل نبضات القلب، وحساسات أخرى لقياس النشاط البدني، كالخطوات التي يقطعها.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية، وواجهات تشغيل تُناسب جميع الأذواق.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 260 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية