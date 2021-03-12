نتفلكس قد لا تسمح لك بمشاركة كلمات المرور الحسابات مجدداً !

يحدث أحياناً أن يقوم أحدهم بعمل اشتراك في نتفلكس ثم يقوم بمشاركة الحساب وكلمة المرور مع العائلة والأصدقاء ويبدو أن هذا لن يدوم طويلاً.

وفقاً لموقع The Streamable، فإن تطبيق نتفلكس بدأ في إظهار تنبيهات في الحسابات التي يتم مشاركتها بأنها لا تعيش مع المالك الأصلي للحساب.

تنص الرسالة على أنه “إذا لم تكن تعيش مع مالك الحساب الأصلي، فإنه يتوجب عليك امتلاك الحساب الخاص بك للاستمرار في مشاهدة المحتوى”.

من الرسالة أيضاً سوف يطلب تطبيق نتفلكس التأكد من هوية المالك الأصلي للحساب إما عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية. إذا فشل المستخدم في تأكيد هويته، لن يتمكن من الاستمرار في تشغيل المحتوى وسوف يتوجب عليه إنشاء حساب جديد.

نتفلكس أكدت تلك التغييرات الجديدة، وقالت أنها تفعل ذلك من التأكد من أن الذين يستخدمون نتفلكس بالفعل لديهم الحق في ذلك.

ليس من المعروف إذا على وجه التحديد الآلية التي يعتمد عليها نتفلكس في تحديد ذلك، هل هو عنوان الجهاز IP أو غير ذلك.

تنص قوانين وقواعد نتفلكس على عدم جواز مشاركة كلمات المرور مع أي أحد خارج نطاق المنزل، لكن المستخدمين يفعلون ذلك على أي حال.

وكان الرئيس التنفيذي لنتفلكس قد صرح سابقاً في عام 2020 لصحيفة وول ستريت جورنال بأنها تراقب عملية مشاركة كلمات المرور التي تتم على المنصة لكنها لم تفعل شيئاً حيال ذلك.

الخطة الأساسية للاشتراك في نتفلكس تتيح البث على جهاز واحد فقط في مقابل 8.99 دولاراً أمريكياً في الشهر، أو جهازين في الخطة القياسية في مقابل 13.99 دولاراً أمريكياً في الشهر، أو أربعة أجهزة في الخطة المميزة في مقابل 17.99 دولاراً أمريكياً في الشهر.