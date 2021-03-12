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حادثة مؤسفة قط يودي بحياة رضيع أوكراني

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة أستروغ الواقعة بمحافظة روفنينسكايا في غرب أوكرانيا حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ أودى قط بحياة رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر فقط.

وتفاجأ والدا الطفل بجلوس القط فوق وجه الرضيع الذي كان في عربة الأطفال الخاص به الأمر الذي أدى لاختناقه ووفاته.

وقام الوالدان المفجوعان بنقل ابنهما إلى المستشفى بشكلٍ فوري، حيث حاول الأطباء إنعاشه دون جدوى، ليعلنوا وفاته رسمياً وسط ذهول الوالدين.

وقام الأطباء بإبلاغ الشرطة التي قدمت وحققت في الموضوع مع الوالدين.

يذكر أنّ حادثة مشابهة حدثت في محافظة فينيتسا الأوكرانية في ديسمبر 2020، حيث خنقت قطة طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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