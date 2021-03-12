حادثة مؤسفة قط يودي بحياة رضيع أوكراني

شهدت مدينة أستروغ الواقعة بمحافظة روفنينسكايا في غرب أوكرانيا حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ أودى قط بحياة رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر فقط.

وتفاجأ والدا الطفل بجلوس القط فوق وجه الرضيع الذي كان في عربة الأطفال الخاص به الأمر الذي أدى لاختناقه ووفاته.

وقام الوالدان المفجوعان بنقل ابنهما إلى المستشفى بشكلٍ فوري، حيث حاول الأطباء إنعاشه دون جدوى، ليعلنوا وفاته رسمياً وسط ذهول الوالدين.

وقام الأطباء بإبلاغ الشرطة التي قدمت وحققت في الموضوع مع الوالدين.

يذكر أنّ حادثة مشابهة حدثت في محافظة فينيتسا الأوكرانية في ديسمبر 2020، حيث خنقت قطة طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر.

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