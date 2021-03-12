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سيلينا غوميز تحدد ستعتزل الفن لهذا السبب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز بإعلانها في مقابلة مع مجلة فوج الأمريكية عن رغبتها في الاعتزال وإنهاء مسيرتها الفنية.

وأوضحت النجمة الأمريكية إنّها تفكر في هذا الأمر لعدم أخذها على محمل الجد من قبل شركات الإنتاج.

وأشارت غوميز، إلى أنّ هذا الإهمال جعلها تفكر في فائدة وجودها أو استمرارها كمغنية.

وأضافت غوميز بأنّ الكثير من الناس يحبون الموسيقى التي تقدمها وأنّها تقدر هذا الأمر، وتستمر في الغناء لأجلهم.

وأوضحت المغنية الأمريكية بأنّ ألبومها القديم سيكون المحاولة الأخيرة منها لتغيير أسلوبها قبل الاعتزال.

وأكدّت رغبتها في الابتعاد عن عالم الفن، وقضاء وقت أطول في الإنتاج ودخول عالم التمثيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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