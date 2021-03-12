فيتنامي يواجه السجن والسبب معجون عظام النمر

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على مواطنٍ فيتنامي يدعى “دينه نهات نجه” بتهمة قتل نمر من أجل الحصول على معجون عظام النمر.

وأوضح نائب مدير إدارة شرطة هاتنيه نجوين تانه ليم إنّهم عثروا في منزل المواطن البالغ من العمر 49 عاماً جيفة نمر بوزن 250 كيلو غرام في أواخر يناير الماضي.

وأشار هانتيه، إلى أنّ دينه قام بتقييد أرجل النمر قبل أن يقتله من خلال الصعق الكهربائي، وذلك من أجل الحصول على معجون عظام النمر والتي تستخدم في الطب الشعبي الفيتنامي والصيني، حيث يباع الكيلو الصافي من هذه العظام بسعر 5000 دولار أمريكي.

وأفاد مدير إدارة الشرطة إنّ المواطن الفيتنامي سيواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة بقيمة 87 ألف دولار في حال أثبتت التهم عليه.

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