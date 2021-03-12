سامسونج تطلق أقراص تخزين جديدة تسرع أداء الحواسيب

رفعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن أقراص تخزين جديدة تمنح الحواسيب أداء أسرع قدرات أكبر أطلقت عليها SSD 980 NVMe.

وتعدّ الأقراص الجديدة نماذج مطورة من أقراص SSD التقليدية مع تعديل بسيط جعلها تعمل بشكل أكثر موثوقية في التعامل مع البيانات.

وستعتمد الأقراص الجديدة على تقنيات خاصة تربط القرص بذواكر DRAM الخاصة بمعالجات الحواسيب الأمر الذي يوفر سلاسة وسرعة أكبر في التعامل مع بيانات وخصوصاً المصممين أو المبرمجين أو محبي ألعاب الفيديو التي تحتاج إلى حواسب ذات قدرات عالية.

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية إنّ سرعات القراءات والكتابة في هذه الأقراص 3500 ميغا بايتثانية.

وستأتي الأقراص الجديدة بسعات 250 غيغا بايت، 500 غيغا بايت، و1 تيرا بايت، وستحتوي على تقنية TurboWrite 2.0 وعلى تقنية خاصة تمنع ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أنّ الشركة الكورية ستطلق الأقراص الجديدة بسعر يتراوح ما بين 50 و130 دولار أمريكي.

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