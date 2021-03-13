كل ما تريد معرفته عن هواتف ون بلس 9 – المواصفات، التصميم والألوان

سوق هواتف أندرويد هو سوق واسع جدًا ويسمح بالمنافسة من شركات عديدة، وهذا أمر لا جدال فيه بلا شك، صحيح أن بعض الشركات أقوى وأكثر انتشارًا من الشركات الأخرى إلا أن هذا لا يمنع أن هواتف ون بلس لازال لها ملايين المعجبين حول العالم، وهذا الأمر سيزيد بالتأكيد مع هواتف ون بلس 9 المنتظرة، نظرًا لأنها تحمل تحسينات كبيرة وملحوظة على أكثر من جانب، وفي هذا المقال نشارككم جميع التفاصيل. مواصفات هواتف ون بلس 9 الكشف الرسمي عن الهواتف الجديدة سيكون في الثالث والعشرين من مارس الجاري، أي في خلال أقل من أسبوعين، وأول ما سيميّز الهواتف الجديدة هو قدومها مع كاميرات محسّنة بالتعاون مع شركة Hassleblad الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، الشركة أيضًا ستعتمد على مستشعرات IMX789 المميزة من سوني، في حين أن مواصفات الكاميرات ستختلف بالتأكيد بين ون بلس 9 العادي وكذلك إصدار برو، مع وجود شائعات عن إصدار متوسّط قادم أيضًا. إلى جانب كل ما سبق، لدينا الآن نظرة فاحصة على تصميمات هواتف ون بلس الجديدة، ويظهر لنا الاعتماد على شكل جديد ومميز للكاميرا الخلفية، وظهور ألوان مميزة، وبالنسبة لإصدار برو فلدينا الألوان الأسود، الأخضر، الرمادي وكذلك الوردي، وذلك كما بالصورة أعلاه وأسفله.

مواصفات هاتف ون بلس 9 برو المتوقعة

طبقًا للتوقعات، الهاتف قادم مع معالج سنابدراجون 888 بدون أدنى شك، وهو المعالج الأكثر ريادة في هواتف أندرويد حاليًا، هذا إلى جانب ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 الرائد وذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.1 الرائد، صحيح أن السعات غير محددة بعد لكن نتوقّع أن نرى خيارات مثل 8/128 و 12/265 جيجابايت.

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع سوبر أموليد بتقنية LTPO الجديدة، وذلك مع تردد 120 هيرتز، وقد يدعم الهاتف أيضًا خاصية التردد التكيفي كما رأينا في هاتف أوبو فايند X3 برو، نظرًا لأن كلًا من أوبو وون بلس يتبعون شركة واحدة! الهاتف سيقدّم بطاريات بسعة 4,500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا، مع وجود مقاومة المياه والغبار أيضًا.

ماذا عن هاتف ون بلس 9 العادي؟

سيأتي الإصدار العادي غالبًا مع نفس الشاشة لكن بدقة أقل ومواصفات تقنية أقل، كما سيأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية، في ظل وجود واحدة رباعية في إصدار برو، هذا في حين أن الهاتف سيأتي مع مواصفات مخففة من باقي الجوانب بدون شك، إلى جانب تغيير في الألوان أيضًا، في الصورة التالية ألوان الإصدار العادي: