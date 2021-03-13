كيفية التحقق من ضمان الايفون بسهولة من خلال الإعدادات؟

في حالة أردت معرفة حالة ضمان الايفون الخاص بك أو الايفون المستعمل الذي تود شراءه وإذا ما كان سارياً أم انتهى، يمكنك فعل ذلك بخطوات بسيطة من خلال الإعدادات.

التعرف على حالة ضمان الايفون من الإعدادات

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General

اضعط على حول About

سوف تجد بعض المعلومات العامة حول الايفون مثل الاسم والموديل وتحديث النظام والرقم التسلسلي وبعدها حالة الضمان باسم “الضمان المحدود Limited Warranty” وهو الضمان العادي الذي يأتي مع كافة أجهزة ابل. (ستجد خياراً إضافياً خاص بالدعم الكامل المدفوع “ابل كير بلس” إن كنت مشتركاً بها”).

في حالة الضغط على الضمان المحدود Limited Warranty ستجد أن الضمان لا يزال سارياً وسوف يعرض لك تاريخ انتهاء فترة الضمان، وإذا كان الضمان منتهياً سوف يظهر خيار بديل بعنوان “انتهت الصلاحية Coverage Expired”.

سوف تجد أيضاً معلومات أخرى بخلاف الضمان، مثل توفر الإصلاحات المدفوعة ودعم الهاتف بواسطة ابل وهو ما يستمر لسنوات عدة بخلاف الضمان المحدود (الضمان العادي) الذي يستمر لسنة واحدة فقط.

ما هو ضمان ابل وكيف يفيدك؟

مدة الضمان هي عام كامل تبدأ من تاريخ شراء الجهاز “ايفون أو ايباد أو أي جهاز آخر” . ويكفل لك الضمان إصلاح أي مشكلة في عتاد الجهاز (المكونات المادية) أو استبدال الجهاز بالكامل طوال فترة الضمان بشرط أن يكون ذلك عيباً في صناعة الجهاز من الأساس وليس ناجماً عن سوء الاستخدام. ( للمزيد: كل ما تود معرفته حول ضمان ابل على الايفون والايباد )

طريقة أخرى للتحقق من ضمان الايفون و الايباد وأجهزة ابل المختلفة

وذلك من خلال إدخال الرقم التسلسلي الموجود على علبة الشراء ( أو الموجود في إعدادات الهاتف Settings > عام General > حول About) في الصفحة المخصصة لذلك على موقع ابل الرسمي من خلال هذا الرابط.

