النوم إلى جانب شخص يُشخّر يسبب هذا المشاكل الصحية

أشارت دراسة حديثة إلى أن النوم إلى جانب شخص يُشخّر يُسبّب بعض المشاكل الصحية، ولهذا دعا الخبراء إلى ضرورة التخلص من هذه المشكلة، ورأوا أنه من المهم التعرف على أبرز النتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عن النوم إلى جانب شخص يُشخّر والحرص على مساعدته على التخلص من ذلك، بعد استشارة الخبراء.

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم إلى جانب شخص يُشخّر مضر بالصحة، وهو ما وجده باحثون من معهد “إمبريال” في لندن في بريطانيا، وتوصلوا إلى هذا من خلال دراسة حالة 140 شخصًا من فئات عمرية مختلفة يقيمون إلى جانب أربع مطارات أوروبية.

ووجدوا أن الضجيج الذي يصدر عن هذه الأماكن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأن يسبب اضطرابات على مستوى عمل القلب.

وأشاروا إلى أن ثمة صلة بين هذه الأمراض أيضًا وبين الشخير، وذلك بسبب مستوى الضجيج الذي يصدر عن الشخص في هذه الحالة.

وأُثبتت هذه النتائج، من خلال نتائج دراسة أخرى أجرتها مجموعة باحثين من جامعة “ماينز” الألمانية.

وتبين أن التعرض لمختلف أنواع الضجيج، ومنها الشخير، يمكن أن يسبب التوتر، القلق والعديد من أمراض القلب والشرايين.

وذكر هؤلاء أن عدم انتظام ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من العديد من الأمراض وخصوصاً على مستوى القلب،كما يمكن أن يلحق الضرر بالكلى والجهاز العصبي.

وأشاروا إلى أسباب أخرى يمكن أن تؤذي صحة القلب ومنها النظام الغذائي السيئ والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.

ولهذا؛ أشار الخبراء إلى ضرورة عدم النوم إلى جانب شخص يُشخّر، ومساعدته على التخلص من هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى الاختصاصيين، مع الحرص على اتباع نظام حياتي وغذائي جيد.

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