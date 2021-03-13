الشركة المالكة “فيس بوك” تطلق إنستجرام لايت في 170 دولة

أعلنت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق انستجرام عن إطلاق نسخة “مصغرة” من تطبيق إنستجرام في 170 دولة ممن يواجهون مشاكل في الحصول على إنترنت قوي حيث يحتاج إلى تردد أقل من النسخة التقليدية.

وستحتل النسخة المصغرة مساحة 2 ميجابايت فقط مقارنة مع 30 ميجابايت للتطبيق الأصلي ويمكن تشغل التطبيق مع شبكات الجيل الثاني الأبطأ، وستعمل في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد فقط في الدول التي لا تمتلك بنية تحتية قوية للإنترنت.

وقال مدير إدارة الإنتاج في فيسبوك أن التطبيق يستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة، يذكر أن فيس بوك أطلق نفس التطبيق منذ 5 سنوات.

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