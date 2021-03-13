الصين تطلق أول جواز سفر صحي رقمي لمواطنيها

كشفت الصين عن إطلاق أول جواز سفر رقمي صحي للمواطنين لإثبات الحالة الصحية عند الدخول والخروج أثناء السفر ويحتوي على شهادة رقمية تظهر ما إذا كان حاملها قد تلقى اللقاح أم لا، إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا.

ويعود هدف هذه الوثيقة التي أطلقت إلى المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر الحدود حسبما صرح ناطق باسم وزارة الخارجية ولكنه ليش إلزامياً بعد وهو متاح حالياً فقط للمواطنين الصينيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرس حالياً إطلاق جوازات مماثلة فضلاً عن الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على إطلاق جواز سفر أخضر من شأنه أن يسمح لمواطنيه بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.

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