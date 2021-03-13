أمريكا تصنف هواوي بين الشركات التي تعتبر تهديداً للأمن القومي

أفادت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية (إف سي سي) أمس الجمعة أن شركة هواوي تعتبر تهديداً للأمن القومي وأنها تشكل خطراً غير مقبول على الأمن القومي وهو ما خيب الآمال بإمكان حصول تليين في المواقف مع وصول جو بايدن إلى السلطة.

وصرحت جيسيكا روزنوورسيل التي ترأس الهيئة مؤقتاً بعد تولي بايدن منصبه في يناير في بيان صادر عن الهيئة إن “الأميركيّين يعتمدون أكثر من أيّ وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحّية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة”.

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