تحديد المواعيد الفعلية لوصول التحديثات لهواتف سامسونج رسميًا

لعل واحدة من أكثر الأمور التي نستطيع ملاحظتها هي تفوّق سامسونج في تقديم التحديثات لهواتفها الذكية في مختلف الفئات في الفترة الشهور السابقة، وآخر ما أعلنت عنه الشركة هو تقديم تحديثات لمدة أربع سنوات كاملة لهواتفها الذكية، والحديث هنا عن التحديثات الأمنية والتكميلية بالطبع، لكن ما لم نعرفه حينها وما لم توضحه الشركة هو موعد التحديث لكل هاتف على حدة، وفي هذا المقال نشارككم آخر المستجدات.
توقيت وصول التحديثات لهواتف سامسونج
كما يمكنك أن تتوقع، التحديثات سوف تصل بشكل أسرع وأعلى كفاءة للهواتف الرائدة من ناحية، والهواتف الأكثر انتشارًا من ناحية أخرى، وهذه الهواتف ستحصل على تحديث شهري، في حين أن الهواتف الأقل شعبية أو الهواتف الرائدة الأقدم ستحصل على التحديث كل ثلاث أشهر أي بشكل ربع سنوي، هذا في حين أن الفئة الأخيرة من الهواتف هي الفئة الأضعف أو الأقدم، وهي التي ستحصل على تحديث نصف سنوي فقط.
قائمة الهواتف ذات التحديث الشهري
- Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy Note9, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G
- Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5
قائمة الهواتف ذات التحديث ربع السنوي
- Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active
- Galaxy Note8
- Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A80, Galaxy A90 5G
- Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G
- Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A32, Galaxy A42 5G
- Galaxy M10s, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40
- Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12
- Galaxy F62
- Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A with S pen, Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3
- Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy View2
- W20 5G, W21 5G
- Galaxy A8 (2018)
قائمة الهواتف ذات التحديث نصف السنوي
- Galaxy S8 Lite, Galaxy Note FE
- Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)
- Galaxy J2 Core, Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J5 (2017), Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Pop, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7+, Galaxy J8
- Galaxy M10, Galaxy M20
- Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab E 8 Refresh
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