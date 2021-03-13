“فيسبوك” تطلق “إنستغرام لايب” بشكلٍ رسمي

أطلقت شركة “فيسبوك”، الأمريكية، تطبيق “إنستغرام لايب”، بشكل رسمي، والذي يعد مناسبًا للأجهزة المنخفضة الجودة، والأشخاص الذين يملكون إنترنت ضعيفًا أو متقطعًا.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ سعة التطبيق الجديد ستبلغ 2 ميغا بايت، وأنّها أزالت مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة التي تستهلك بيانات كثيرة، ومجموعة من الميزات الثقيلة.

كما عمد مطورو الشركة الأمريكية، إلى إزالة الفلاتر الـAR، والوظائف ثلاثية الأبعاد، التي تحتاج إلى إنترنت سريع، وجهاز ذي مواصفات جيدة لعرضها، وبالمقابل فإنّهم أبقوا على الصور والمتحركات القابلة للتطبيق على هذه القصص.

كما سيحتوي التطبيق الجديد على ميزة الوضع الداكن، التي ستعمل على تبديل الخلفية البيضاء بأخرى سوداء.

يُذكر أنّ “فيسبوك” أطلقت تطبيق “إنستغرام لايب” على متجر Google Play في أكثر من 170 دولة.

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