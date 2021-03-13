ابل تتوقف عن إنتاج سماعات HomePod المنزلية الكبرى!

بعد مرور أربعة أعوام على إطلاقها، تقوم ابل الآن بالتوقف عن إنتاج سماعات HomePod المنزلية المكبرة، وبدلاً من ذلك سوف تركز أكثر على الإصدار الأصغر المعروف باسم HomePod Mini.

ارتفاع السعر وراء توقف إنتاج سماعات HomePod

ابل قررت إيقاف سماعات HomePod بإصدارها الأكبر بسبب ضعف مبيعاتها وقلة الإقبال عليها وذلك راجع لسعرها المرتفع وفقاً لما نشره موقع TechCrunch في تقرير حصري له.

ابل كانت تعتقد أن جودة الصوت العالية والمزايا المتعددة التي تملكها سماعات HomePod الكبرى كانت لتعطيها ميزة تنافسية مقارنة بباقي المنتجات المتاحة في السوق.

مبيعات سماعات HomePod كانت دوماً متراجعة أمام المنتجات المنافسة الأقل ثمناً، في البداية كانت ابل تبيعها في مقابل 350 دولاراً أمريكياً ثم خفضت السعر لاحقاً إلى 300 دولاراً أمريكياً لترفع من نسب الإقبال عليها.

سماعات HomePod Mini البديل الأنسب والأرخص

خلال العام الماضي، كشفت ابل عن نسخة أصغر وأرخص ثمناً من السماعات المنزلية هي هوم بود ميني HomePod Mini والتي تضم كافة المزايا الموجودة في الإصدار الأكبر ولكن بحجم أصغر وسعر أرخص في حدود 100 دولار أمريكي.



لاقت السماعات الأصغر استحساناً من قبل المراجعين والمستخدمين حيث تمثل صفقة جيدة مقارنة بتجربة الصوت المميزة والخيارات الإضافية مثل دعم سيري وابل Music ومنصة HomeKit.

مؤخراً أيضاً قررت ابل خفض إنتاج هاتف ايفون 12 ميني نظراً لضعف مبيعاته والتركيز على الإصدارات الأخرى الأكبر والأغلى ثمناً ذات المبيعات الجيدة.

قبل إطلاق أي منتج جديد من المفترض أن ابل تقوم بدراسة السوق واحتياجاته وتقدير توقعات المبيعات لكن تلك التوقعات لا تصيب في كل مرة.