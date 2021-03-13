افتتاح فندق في الصين لمشاهدة الدببة القطبية

شهدت مدينة هاربين عاصمة إقليم هيلونغجانغ الصيني افتتاح فندق جديد يتيح لنزلائه العيش مع الدببة القطبية بأمان.

ويعدّ الفندق الجديد جزءً من منتزه هاربين بولارد، وسيتيح للنزلاء إمكانية مشاهدة الدببة القطبية من خلال غرف الفندق البالغ عددها 21 غرفة.

وشهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور التي تظهر الزوار وهم يراقبون الدببة من الغرف الزجاجية الخاصة بهم.

وأوضح مسؤول في الفندق إنّ المنطقة المغطاة الموجودة فيه تعد جزءً من المنطقة المخصصة للدببة القطبية التي تظهر، ويمكن للزوار مشاهدة الدببة وهي تلهو وتأكل.

يذكر أنّ الفندق شهدإقبالاً بنسبة 100% في الفترة التجريبية، حيث امتلأت الغرف التي تراوحت أجرتها اليومية ما بين 290 و350 دولار أمريكي بالنزلاء الراغبين خوض هذه التجربة.

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