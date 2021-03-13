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أمل عرفة تنشر الصورة الأولى لشخصية “كنانة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت النجمة السورية عن أولى الصور الخاصة بشخصية كنانة التي ستؤديها في مسلسل الضفدع المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

حيث نشرت أمل عرفة صورةً لها بهذه الشخصية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بتفاعل كبيرة من عشاق الممثلة السورية، الذين أكدّوا شوقهم لمشاهدة الشخصية في المسلسل، وقالوا إنّها تحرص على اختيار الشخصيات الصعبة لأنّها تمتلك موهبة تمثيلية كبيرة.

وأشارت التقارير الواردة إلى أنّ شخصية كنانة المحامية ستكون أساسية في العمل الذي يحمل الطابع البوليسي.

يذكر أنّ النجمة السورية اعتذرت عن عدد كبير من الأعمال كالكندوش وغيرها وكادت أن تغيب عن الموسم الرمضاني القادم قبل أن تقرر المشاركة في الضفدع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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