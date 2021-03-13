أمل عرفة تنشر الصورة الأولى لشخصية “كنانة”

كشفت النجمة السورية عن أولى الصور الخاصة بشخصية كنانة التي ستؤديها في مسلسل الضفدع المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

حيث نشرت أمل عرفة صورةً لها بهذه الشخصية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بتفاعل كبيرة من عشاق الممثلة السورية، الذين أكدّوا شوقهم لمشاهدة الشخصية في المسلسل، وقالوا إنّها تحرص على اختيار الشخصيات الصعبة لأنّها تمتلك موهبة تمثيلية كبيرة.

وأشارت التقارير الواردة إلى أنّ شخصية كنانة المحامية ستكون أساسية في العمل الذي يحمل الطابع البوليسي.

يذكر أنّ النجمة السورية اعتذرت عن عدد كبير من الأعمال كالكندوش وغيرها وكادت أن تغيب عن الموسم الرمضاني القادم قبل أن تقرر المشاركة في الضفدع.

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