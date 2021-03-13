بينكيو تطلق شاشة جديدة مناسبة لعشاق ألعاب السيارات

طرحت شركة بينكيو اليابانية شاشة منحنية جديدة مناسبة لعشاق ألعاب السيارات أطلقت عليها Mobiuz EX3415R.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة مقاس 34 بوصة ودقة عرض UWQHD وبنصف قطر انحناء 1900R.

وتتميز الشاشة الجديدة بزمن استجابة الصورة المتحركة MPRT والذي يصل إلى واحد ملليثانية، وبتقنية FreeSync Premium من شركة AMD.

وستحتوي الشاشة على وظيفة Black eQualizer التي تعمل على تفتيح الزوايا المظلمة ونطاقات الظل، ووظيفة Color Vibrance التي تعمل على زيادة كثافة الألوان، بالإضافة لاحتوائها على وضع السباقات المطور خصيصاً لألعاب السباقات السريعة.

وزودت الشركة اليابانية الشاشة بالنظام الصوتي TreVolo المدمج الذي يساعد على تحديد موقع الخصوم بدقة، وسماعتين 2.1 بقوة 2 واط، وصب أوفر مدمج في الشاشة بقوة 5 واط.

وألحقت بينكو بالشاشة الجديدة جهاز تحكم يعمل على رفع مستوى الراحة عند الاستعمال، ويساعد المستخدم على التبديل بين النوافذ، وضبط الصوت من أي مكان بالغرفة.

وتتميز هذه الشاشة بإمكانية ضبطها من حيث الميل والارتفاع، بالإضافة لوجود مجموعة من التقنيات الأخرى كتقنية Low Blue Light وFlicker-Free.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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