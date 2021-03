أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، أن يوم السبت القادم الـ20 من شهر مارس الجاري، هو موعد الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا.

وأكد المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الكُرة الارضية ستكون يوم السبت القادم على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا، حيث يُعتبر هذا اليوم البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ولفصل الخريف في النصف الجنوبي من الكُرة الارضية.

وأضاف المركز أنه في ذلك اليوم ستشرق الشمس على تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سُميت 90 درجة، وتغرب على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سُميت 270 درجة، الأمر الذي يُستفاد منه في تحديد إتجاهي الشرق والغرب الأصليين وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

وأشار المركز إلى أنه سيبلغ طول فصل الربيع لهذا العام 92 يوماً و17 ساعة و 54 دقيقة، سيزداد خلالها وقت النهار تدريجياً ليكون بذلك النهار أطول من الليل وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2021.

The post الليبي للاستشعار عن بُعد يكشف موعد الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا