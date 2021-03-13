تحديثات جديدة سيحصل عليها تطبيق تيلجرام

في إطار سعيهم لتطوير تطبيق تيلجرام سيقوم مؤسسو التطبيق بإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة أبرزها وظيفة محادثات صوتية أسوة بشبكة Clubhouse.

والدردشة الصوتية ستكون متاحة لعدد غير محدود من المستخدمين، بالإضافة لقدرة الإدارة على حفظ الدردشات الصوتية الجديدة من خلال تسجيل المحادثة على هيئة بودكاست.

بالإضافة إلى ذلك سيكون بإمكان المستخدم رفع يده في حال أراد المشاركة في الدردشة الصوتية.

وأكدّ مالكو التطبيق بعدم تأثير الميزات الجديدة على إخفاء هوية المستخدم بأي شكل من الأشكال.

يذكر أنّ تيلجرام ستبدأ باختبار الميزة الجديدة خلال الأسبوع القادم على أن تصل بشكل رسمي في أول تحديث للتطبيق.

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