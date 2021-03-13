سنوات “الحب والرحيل” ينطلق بحضور حاتم علي

بدأ المخرج السوري الليث حجو تصوير مسلسله الجديد سنوات الحب والرحيل الذي كان قد حضّر له رفقة المخرج الراحل حاتم علي.

ويتحدث العمل عن فترة الحرب العالمية الأولى، وصدور فرمان الخدمة العسكرية الذي أصدره السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، لكل من هم في عمر الخدمة وفي جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية في ذلك الوقت.

وسيروي العمل قصة 4 شباب يذهبون إلى العسكرية، وسيتم تصوير معظم مشاهده في مصر، على أن تصور المشاهد المتبقية في سوريا ولبنان.

وسيتولى الليث حجو إخراج العمل منفرداً بعد وفاة حاتم علي، لكنّه سيضع اسم المخرج الراحل حاتم علي في العمل.

يذكر أنّ السوري أنس طيارة والسعودي عبد الرحمن اليماني واللبنانيان وسام فارس وبيو شيحان سيلعبون دور البطولة في المسلسل.

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