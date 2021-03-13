طفلة بريطانية تعاني من مرض يجعلها تأكل ملابسها

أفادت البريطانية نعومي البالغة من العمر 30 عاماً إنّها تفاجأت بتناول طفلتها جاي بتلر البالغة من العمر 10 سنوات لأشياء غير صالحة للأكل كالملابس، النباتات البلاستيكية والأربطة المطاطية.

وأوضحت إنّها لاحظت في سن مبكر رغبة ابنتها في تناول الممحاة، لكنّها اعتقدت بأنّ الأمر عادي، لكن مع تطور الأمر اضطرت لأخذها للطبيب الذي أكدّ لها إصابة ابنتها من مرض نادر يدعى اضطراب الأكل القهري الذي يجعل المريض بتناول أشياء غير صالحة للأكل مما يهدد صحتهم وحياتهم.

وأشارت الأم إلى أنّها تتعامل مع ابنتها بحذر، حيث أصبحت تشتري لها ملابس قطنية بنسبة 100% لكي لا تؤثر على صحتها في حال تناولتها.

يذكر أنّ الأم نشرت حالة ابنتها على الإنترنت لتشجع الأهالي الذين لديهم حالات مماثلة على الحديث مع أطفالهم، ومساعدتهم في التغلب على هذا الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية