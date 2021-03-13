عمرو دياب يتصدر محركات البحث

تصدر الفنان المصري عمرو دياب محركات البحث بعدما سقط على المسرح أثناء إحيائه لحفلة في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

حيث كان النجم المصري يسير على المسرح ويغني أغنية يا أنا يا لا قبل أن تزل قدمه ويسقط، لينهض الهضبة بعدها ويطمئن الجمهور على صحته، ويواصل الغناء.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك العديد منهم تعليقات طريفة حول الموضوع.

يذكر أنّ هذه هي الحفلة الأولى للنجم المصري بعد إطلاقه ألبومه الجديد، ومجموعة من الأغاني على شكل سينجل، وعطر يحمل اسمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية