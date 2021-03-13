منح الروائية “إدنا أوبراين” أرفع الألقاب الثقافية في فرنسا

منحت فرنسا أرفع ألقابها الأدبية، للروائية الآيرلندية إدنا أوبراين، وذلك تزامناً مع احتفال إدنا أوبراين، بعيد ميلادها التسعين، والذكرى الستين لصدور أولى رواياتها.

ويأتي منح اللقب، الذي يعدّ أرفع الألقاب الثقافية في فرنسا، برتبة قائد في “فرسان الآداب والفنون”.

وهذا التكريم، يمنح حصراً لنخبة النخبة من الشخصيات التي أثرت في ثقافة العالم الفرنكوفوني منذ 1957.

ومن بين غير الفرنسيين، حصل على اللقب ذاته كتابٌ من الدرجة الأولى كالبريطاني تي إس إليوت، والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، والآيرلندي شيموس هيني، والأميركي راي برادبري، كما عدد من الشخصيات الثقافية الأخرى مثل شون كونري وبروس ويليس وميريل ستريب.

ووصفت السفارة الفرنسية في دبلن، أوبراين، بأنها “مناضلة نسوية منحت صوتاً للنساء في جميع أنحاء العالم”.

وأوضحت السفارة، في بيان لها حول منح التكريم، “واحدة من أعظم الكتاب في القرن العشرين، ثمة رابطة خاصة نشأت لها مع فرنسا وجمهورها من خلال نوعية كتابتها، وكذلك من أجل نضالاتها العالمية التي طالما لقيت صدى هناك”.

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