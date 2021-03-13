منوعات

“ميريت الثقافية” تصدر عددها الشهري الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت مجلة “ميريت الثقافية” عددها الشهري الجديد، بعدة ملفات متنوعة.

وتضمن العدد باب “إبداع ومبدعون”، بخمس مقالات “المنظور النسوي لتأثيث المتحف الحي للذاكرة العراقية” للناقد العراقي فاضل ثامر، و”مشكلات الكتابة السردية بالعامية المصرية” لمحمد داود، و”التماهي بين الذات والآخر، وهيمنة الأنا الفنية” لعمرو الشيخ، و”نمط الاغتراب المكاني في الشعر الصوفي بالأندلس” للدكتور علي كرزازي- من المغرب، و”توظيف الجنس في صراع الهويات” لدينا نبيل.

واحتوى العدد الجديد من مجلة “ميريت الثقافية”، على ملف “الشعر” بـ 14 قصيدة لشعراء من العراق وسوريا وليبيا والمغرب ومصر، إضافة إلى ملف “القصة” بـ 7 قصص لكتاب من مصر والعالم العربي.

وتطرق العدد الجديد من المجلة، إلى ملف المرأة في “نون النسوة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك