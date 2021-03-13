“ميريت الثقافية” تصدر عددها الشهري الجديد

أصدرت مجلة “ميريت الثقافية” عددها الشهري الجديد، بعدة ملفات متنوعة.

وتضمن العدد باب “إبداع ومبدعون”، بخمس مقالات “المنظور النسوي لتأثيث المتحف الحي للذاكرة العراقية” للناقد العراقي فاضل ثامر، و”مشكلات الكتابة السردية بالعامية المصرية” لمحمد داود، و”التماهي بين الذات والآخر، وهيمنة الأنا الفنية” لعمرو الشيخ، و”نمط الاغتراب المكاني في الشعر الصوفي بالأندلس” للدكتور علي كرزازي- من المغرب، و”توظيف الجنس في صراع الهويات” لدينا نبيل.

واحتوى العدد الجديد من مجلة “ميريت الثقافية”، على ملف “الشعر” بـ 14 قصيدة لشعراء من العراق وسوريا وليبيا والمغرب ومصر، إضافة إلى ملف “القصة” بـ 7 قصص لكتاب من مصر والعالم العربي.

وتطرق العدد الجديد من المجلة، إلى ملف المرأة في “نون النسوة”.

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