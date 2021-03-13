نساء الكويت يطلقن حملة “لن أسكت” لمواجهة المتحرشين

أطلقت النساء الكويتيات، حملة #لن_أسكت على غرار #أنا_أيضا و#أنا_كمان، لتسليط الأضواء على التحرش.

وكانت “أبرار زنكاوي”، تجوب الشاطئ في مدينة الكويت، عندما رأت رجلا يلوّح ويبتسم في مرآة الرؤية الخلفية، ثم اقترب منها وقاد نحوها سيارته لتنقل سيارتها، التي كانت تحمل بنات أخيها الصغيرات وشقيقتها وصديقها، ست مرات.

وأمضت زنكاوي، البالغة من العمر 34 سنة، أشهرا في المستشفى بسبب كسر أصابها في العمود الفقري.

وأوضحت الفتاة، إن الوضع يعتبر طبيعيا هنا، فالرجال يقودون سياراتهم قريبا جدا لتخويف الفتيات، ويطاردونهن إلى بيوتهن، وإلى مقرات عملهن، ويجدون في ذلك متعة، وفقا لما نقلته صحيفة “العرب اللندنية”.

وأوضحت مدونة الموضة “آسيا الفرج”، التي تحدثت في يناير على سناب شات للملايين من متابعيها بعد أن طاردها رجل في سيارة مسرعة، لوكالة الأسوشيتد برس “إنه أمر مرعب، طوال الوقت تشعر بعدم الأمان. تقع المسؤولية دائما على عاتقنا”.

وسعت شيماء شمو، وهي طبيبة تبلغ من العمر 27 عاما، إلى اغتنام زخم فيديو الفرج، في إنشاء صفحة على إنستغرام بعنوان “لن أسكت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية