دراسة يابانية تحذر من رشّ الروائح العطرية بغرف النوم

كشفت دراسة يابانية، أن رش الروائح العطرية في غرفة النوم، من شأنه أن يثير مشاعر سلبية، وقد يؤدي إلى الحلم بالكوابيس.

وتأتي الدراسة، بعد تجارب على عينة تتكون من 14 شخصا طُلب منهم النوم في المختبر وقام الباحثون برش روائح الورود في الغرف، وعندما استيقظ الجميع بعد قضاء ليلة كاملة، طُلب منهم وصف ما رأوه في أحلامهم.

وأفاد الذين قاموا بالتجربة، إن رائحة الورود كانت مألوفة جدا بالنسبة إليهم، بأن شاهدوا أحلاما سيئة عندما استنشقوا تلك الروائح أثناء نومهم.

وقام الباحثون المشرفون على الدراسة التي نشرت في مجلة “سليب ميديسين”، (Sleeps Medicine)، وأجريت في مختبر بجامعة هيروشيما، بضخ روائح الورود أثناء الفترة الثانية من نوم حركة العين السريعة، عبر فتحة تهوية في غرفة النوم لمدة 10 ثوان تقريبا، وفقا لما نقلته صحيفة “العرب اللندنية”.

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