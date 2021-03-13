سامي بوعجيلة يفوز بجائزة أفضل ممثل

تحصل الممثل الفرنسي من أصول تونسية سامي بوعجيلة، على جائزة أفضل ممثل خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفرنسية.

وتوّج بوعجيلة، بفضل خروجه عن الأدوار النمطية المتصلة بأصوله المغاربية، مسيرة فنية صعبة كانت تحصره في أدوار محددة بسبب ملامحه العربية.

وقال الممثل الفرنسي من أصل تونسي لدى نيله الجائزة التي تناظر جائزة الأوسكار في الولايات المتحدة، “لطالما ساد انطباع لديّ بأن الأدوار هي التي تختارنا لا العكس”.

وأدى بوعجيلة في الفيلم على امتداد 90 دقيقة دور “فارس” المتزوج من “مريم” (نجلاء بن عبدالله) وهما زوجان يعيشان حياة عادية مع ابنهما عزيز البالغ من العمر 11 سنة، قبل أن تتحول حياة العائلة إلى مأساة.

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