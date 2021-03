من الممكن القضاء على الاضطرابات الأيضية الناتجة عن تناول الأطعمة الدهنية عن طريق خفض مستوى البروتين C3، حسب نتائج دراسة أجراها علماء الأحياء من مركز أبحاث رولف لوفت في معهد كارولينسكا في السويد، والتي نُشرت في مجلة Science Advances.

راقب مؤلفو الدراسة الفئران التي تمت تغذيتها بأطعمة دهنية منذ 8 أسابيع من العمر وقارنوا أدائها مع مجموعة من الحيوانات التي تتبع نظامًا غذائيًا طبيعيًا.

تم تقسيم الحيوانات إلى مجموعتين: في الأولى، تلقت الحيوانات دواء لتقليل مستويات C-3، من الأسبوع العاشر من النظام الغذائي عالي الدهون، وفي الثانية، من البداية. أولئك الذين تلقوا العلاج منذ البداية لم يواجهوا مشاكل في التمثيل الغذائي وتكوين الجسم.

بعد 10 أسابيع، عانت جميع الفئران في المجموعة الأولى من السمنة ومقاومة الأنسولين والتنكس الدهني الكبدي.

قال إسماعيل فالادوليد-أسيبيسا، الأستاذ المساعد في قسم الطب الجزيئي والجراحة في معهد كارولينسكا، “بعد العلاج باتباع نظام غذائي عالي الدهون، تم تطبيع أيض الجلوكوز والوزن”.

يلاحظ أن بروتين apo C-3 يتكون بشكل رئيسي في خلايا الكبد. ترتبط المستويات المرتفعة من البروتين C3 (apo C-3) بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

يتراكم هذا المنظم الرئيسي لعملية التمثيل الغذائي للدهون في الجزء الذي يفرز الأنسولين من البنكرياس – جزر لانغرهان، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين.

The post طريقة لتقليل ضرر الأطعمة الدهنية تعرف عليها ؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا