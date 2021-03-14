تطبيق تويتر – كيفية تقليل استهلاك بيانات الإنترنت على الايفون والأندرويد؟

إذا كنت تستخدم تطبيق تويتر بكثرة على الايفون والايباد أو أجهزة الأندرويد وتخشي على استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك، فيمكنك تفعيل وضع توفير البيانات Data Saver.

كيفية تفعيل وضع توفير البيانات في تويتر؟

بدايةً يجب أن ننوه أنه في حالة تفعيل وضع توفير البيانات Data Saver في تويتر، فسوف يتم إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو التي تظهر في الشاشة الرئيسية.

أيضاً سيتم تقليل جودة الصور ومقاطع الفيديو التي تود رؤيتها بشكل تلقائي، كما سيتم خفض جودة الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم برفعها إلى تويتر على حسابك الشخصي.

ميزة أخرى لخاصية توفير البيانات في تويتر وهي أنها تجعل تحميل المحتوى على تويتر أسرع حتى في وجود اتصال بطيء بالإنترنت أو وجود تغطية سيئة للشبكات اللاسلكية.

بدايةً، قم بالضغط على الثلاث خطوط العرضية أعلى الشاشة.

اضغط على الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy.

اضغط على استهلاك البيانات Data Usage.

قم بتفعيل خيار توفير البيانات Data Saver.

لإلغاء خاصية توفير البيانات، يمكنك اتباع نفس الخطوات وتعطيل خيار توفير البيانات.

إذا كنت تود عرض صورة ما بجودة أعلى بدون ضغط أثناء تفعيل وضع توفير البيانات، يمكنك فتح الصورة والضغط على الثلاث نقاط العليا ثم اختيار “تحميل جودة أعلى Load a higher quality”.

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