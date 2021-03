مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الهند تداولو مقطع فيديو مروعا يظهر سقوط 4 أشخاص أرضا عقب تعرضهم لصعقة برق، ضربت شجرة كانوا يحتمون من الأمطار أسفلها، يوم الجمعة.

وتظهر في الفيديو الثانية التي ضرب فيها البرق الشجرة، ما تسبب بسقوط الرجال الـ4 حول جذعها.

ووفقا لصحيفة “إنديا توداي”، فقد بقي الرجال الأربعة على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص للعلاج من إصابتهم.

وتسببت الصعقة التي تعرض لها الرجال بحروق استدعت الرعاية الطبية.، وفقا للصحيفة.

فيما أشار موقع “دي إن إيه إنديا” إلى أن أحد الرجال الأربعة فارق الحياة نتيجة الصاعقة.

وكانت الصحيفة قد نشرت، في يوليو الماضي، خبرا يفيد بوفاة 23 شخصا على الأقل، وإصابة 29 آخرين، بعد تعرضهم لصعقة برق في حوادث متفرقة في مقاطعة أتر براديش الهندية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإن الهند تشهد نحو 2000 حالة وفاة جراء صعقات البرق، سنويا، منذ عام 2005.

Deadly Lightening in Gurgaon pic.twitter.com/nHygeNH3jX — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) March 12, 2021

The post فيديو.. سقوط 4 رجال بصاعقة في الهند appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا